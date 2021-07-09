Юрист из Нижнего Тагила судится с военной прокуратурой Москвы из-за средств защиты

Posted 9 июля 2021, 14:08
Published 9 июля 2021, 14:08
Modified 24 декабря, 18:10
Updated 24 декабря, 18:10
Юрист из Екатеринбурга Андрей Щукин сообщил в военную прокуратуру о министре обороны РФ Сергее Шойгу, так как во время пандемии коронавируса он пришел в военкомат Москвы без средств индивидуальной защиты, сообщают «Вечерние ведомости» со ссылкой на пресс-службу «АГС в Екатеринбурге».
Однако военная прокуратура Москвы решила не разбираться в жалобе, поэтому переслала ее в министерство обороны РФ. После этого юрист пришел в суд по месту своей регистрации и потребовал признать незаконными действия и бездействие военной прокуратуры.
Теперь судебное заседание в Нижнем Тагиле запланировано на 22 июля.
Напомним, в ноябре стало известно, что юрист Андрей Щукин пытался через суд наказать полицейских за незаконные действия. Сотрудница полиции остановила его для проверки документов, однако Щукин считал, что она не имела права требовать паспорт без оснований.