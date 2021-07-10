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Posted 10 июля 2021, 08:34

Published 10 июля 2021, 08:34

Modified 29 ноября, 18:17

Updated 29 ноября, 18:17

10 человек задержаны по итогам рейда в мечети в Нижнем Тагиле

10 июля 2021, 08:34
Подробности проведенного рейда в мечети «Махалля» Нижнего Тагила рассказали в Управлении Росгвардии по Свердловской области.

Выяснилось, что операция была проведена совместно с управлением ФСБ и полицией, а ОМОН оказывал содействие, пишет «КП-Екатеринбург».

В управлении рассказали, что рейд проходил на территории мусульманской религиозной общины. В ходе мероприятия документы были проверены у двух сотен иностранцев, которые находились в это время на территории объекта.

По итогу было задержано 10 человек. У них были выявлены нарушения, связанные с миграционным законодательством.

Напомним, накануне 10 июля бойцы ОМОНа и Росгвардии оцепили здание мечети на Красном Камне. Об этом сообщали очевидцы.

#Происшествия#Нижний Тагил#Рейд#Задержание#Мечеть
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