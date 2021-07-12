Суд в Екатеринбурге не стал выносить приговор обвиняемым в изнасиловании полицейским

Posted 12 июля 2021, 15:39
Published 12 июля 2021, 15:39
Modified 29 ноября, 17:40
Updated 29 ноября, 17:40
Планировалось, что оглашение состоится 12 июля, однако этого не случилось. Информацию также подтвердили в Ленинском районном суде. Там сообщили, что было назначено возобновление судебного следствия. Следующее заседание запланировано на 15 июля, пишет Е1.
Ведущая данное дело юрист Анастасия Пахтусова не смогла дать комментарий ситуации, поскольку заседания проходят в закрытом режиме. Новая дата приговора обвиняемым сотрудникам полиции остается неизвестной.
Напомним, инцидент произошел 18 августа 2019 года. Тогда, по версии следствия, уроженку Казахстана задержали сотрудники ППС. Они силой посадили девушку в служебный автомобиль, а затем увезли в гаражный кооператив, где по очереди насиловали.
В июне 2020 года трое сотрудников правоохранительных органов получили обвинительные приговоры. Андрей Бессарабов и Вячеслав Тропин были приговорены к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а Вадим Мустафин к шести годам и шести месяцам лишения свободы.
В результате Свердловский областной суд принял решение отменить текущий приговор и заменить его на запрет определенных действий.