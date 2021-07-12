В топ-10 лучших предприятий включена свердловская «Титановая долина»

Posted 12 июля 2021, 08:16
Published 12 июля 2021, 08:16
Modified 29 ноября, 18:17
Updated 29 ноября, 18:17
По итогам 2020 года Минэкономразвития РФ составило рейтинг эффективности функционирования особых экономических зон России, в котором седьмое место заняла ОЭЗ «Титановая долина», сообщает пресс-служба «Титановой долины».
Всего в стране функционируют 38 особых экономических зон. Они оценивались по 25 абсолютным и относительным количественным показателям, а также по 6 расчетным показателям эффективности.
Учитывались деятельность резидентов, рентабельность вложения средств федерального и регионального бюджетов в создание инфраструктуры, работа органов управления и другие параметры, уточнили в «Титановой долине».
Свердловская ОЭЗ была отмечена такими показателями, как превышение плановых значений по количеству созданных рабочих мест, объем уплаченных резидентами налогов, таможенных сборов и страховых платежей.
В качестве ключевого события 2020 года для ОЭЗ «Титановая долина» Минэкономразвития РФ выделил старт строительства грузовой железнодорожной линии на площадке «Верхняя Салда». Этот проект реализуется в рамках концессионного соглашения между региональным Министерством транспорта и дорожного хозяйства и ОАО «РЖД».
Сводный расчетный показатель эффективности за весь период деятельности ОЭЗ «Титановая долина» составил 84% (и 61% за 2020 год), рассказали в ОЭЗ.
Напомним, особая экономическая зона «Титановая долина», которая находится рядом с Верхней Салдой, нередко заключает многомиллионные контракты на различные услуги — от строительства до уборки территории. Редакция TagilCity.ru изучила закупки ОЭЗ и выяснила, какие из них являются проблемными.