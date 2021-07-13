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Posted 13 июля 2021, 09:50

Published 13 июля 2021, 09:50

Modified 29 ноября, 18:17

Updated 29 ноября, 18:17

Поиски сбежавших подростков из Невьянска прекращены

13 июля 2021, 09:50
Сотрудники полиции Невьянска нашли сбежавших накануне несовершеннолетних. Подростки самовольно покинули реабилитационный центр и были объявлены в розыск.

Сотрудники правоохранительных органов разыскали несовершеннолетних Нижник Дмитрия Юрьевича 2004 года рождения и Нижника Юрия Евгеньевича 2005 года рождения, которые 11.07.2021 самовольно покинули социально реабилитационный центр для несовершеннолетних Невьянского района, сообщили в МО МВД России «Невьянский».

Все это время Дмитрий и Юрий находились в Екатеринбурге.

Свой уход они пояснили желанием свободного времени провождения. Сейчас данные подростки доставлены в социально-реабилитационный центр.

#Происшествия#Полиция#Подростки#Розыск#Невьянск#Екатеринбург
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