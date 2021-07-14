17-летнюю девушку сбила иномарка на «зебре» на улице Циолковского в Нижнем Тагиле

Сотрудникам ГИБДД водитель пояснил, что при движении по перекрестку намеревался повернуть налево. Чтобы пропустить автомобиль, который двигался справа от него, мужчина остановился, как только автомобиль проехал, водитель сразу продолжил движение налево и не заметил молодую девушку, которая в это время уже начала переходить проезжую часть, рассказали подробности дорожной аварии TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.