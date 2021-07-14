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Posted 14 июля 2021, 09:40

Published 14 июля 2021, 09:40

Modified 29 ноября, 19:19

Updated 29 ноября, 19:19

Качество воды в родниках проверят в Нижнем Тагиле

14 июля 2021, 09:40
Из-за частых жалоб горожан на качество воды администрация Нижнего Тагила ищет подрядчика, который проверит городские водоисточники.

Стоимость подряда составляет 564,2 тысячи рублей. Исследование 164 источников будет проводиться с 5 августа по 22 сентября 2021 года.

Проверка будет проходить по каждому источнику по нескольким критериям: по запаху, мутности, жесткости, окисляемости и т. д.

Оценкам специалистов будут подвергнуты колодцы, скважины и родники «Победа», «Светлый», «Хрустальный» и прочие.

Проверка пройдет в Нижнем Тагиле, в селе Серебрянка, в поселке Чащино и другие.

Напоминаем, что в марте тагильская администрация проверила родники, скважины, шахтные колодцы Нижнего Тагила и пригорода за полмиллиона рублей.

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#Общество#Нижний Тагил#Проверка#Вода#Колодцы
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