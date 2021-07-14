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Posted 14 июля 2021, 09:50

Published 14 июля 2021, 09:50

Modified 29 ноября, 17:49

Updated 29 ноября, 17:49

Не пустили в самолёт: пассажирка бросила своего кота в аэропорту Кольцово

14 июля 2021, 09:50
Девушка, летевшая в Москву, бросила кота возле аэровокзала, так как без билета его в самолёт не пускали, а приобретать билет для него хозяйка не собиралась.

Когда пассажирка поняла, что без билета коту не получится полететь, она сказала, что отдаст его провожающим, но вместо этого выпустила его из переноски около здания аэровокзала, а сама улетела, пишет Е1.

Сотрудники аэропорта поймали кота и сообщили о случившемся зоозащитникам.

Руководитель приюта «Клякса» рассказала, что коту дали имя Кольцов и сейчас ему ищут новых хозяев. Кроме того, сотрудники приюта собираются подать заявление в полицию о нарушении требований к содержанию животных.

Напомним, в феврале 2021 года в Екатеринбурге неизвестные выбросили кота в сугроб. Его нашла женщина, выгуливавшая свою собаку, и забрала его домой. Кот был полностью покрыт снегом. Екатеринбурженка заметила, что у него кровоточат три лапы и отвезла его в Центр реабилитации животных. Ветеринары диагностировали у кота сильное обморожение лап и ушей.

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#Общество#Происшествия#Свердловская область#Зоозащитники#Кот#Аэропорт «Кольцово»#Приют для животных
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