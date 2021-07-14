Не пустили в самолёт: пассажирка бросила своего кота в аэропорту Кольцово

Напомним, в феврале 2021 года в Екатеринбурге неизвестные выбросили кота в сугроб. Его нашла женщина, выгуливавшая свою собаку, и забрала его домой. Кот был полностью покрыт снегом. Екатеринбурженка заметила, что у него кровоточат три лапы и отвезла его в Центр реабилитации животных. Ветеринары диагностировали у кота сильное обморожение лап и ушей.