Два салюта в честь Дня металлурга и Дня города запустят в Первоуральске

Posted 15 июля 2021, 12:38
Published 15 июля 2021, 12:38
Modified 29 ноября, 18:18
Updated 29 ноября, 18:18
В интернете 17 июля 2021 года можно будет увидеть выступления известной группы «Город 312» и екатеринбургской кавер-группы «ГОДЖИ», сообщает пресс-служба администрации города.
Также 17 июля с 22:30 до 22:40 жители Первоуральска вживую смогут посмотреть салюты. Фейерверки будут запущены на двух площадках. В честь Дня города — со стадиона «Уральский трубник», а в честь Дня металлурга — с акватории Нижнешайтанского пруда.
В этот день с 22:10 до 22:50 закроют движение транспорта на улицах Орджоникидзе, Шагина и Ленина.
Напомним, в связи с ростом числа заболевших коронавирусом многие мероприятия в Свердловской области отменены.