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Posted 15 июля 2021, 12:38

Published 15 июля 2021, 12:38

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

Два салюта в честь Дня металлурга и Дня города запустят в Первоуральске

15 июля 2021, 12:38
Два салюта в честь двух праздников власти Первоуральска решили сделать в один день в связи с эпидемиологической обстановкой в городе, а сами празднования будут в онлайн-формате. Мероприятие состоится 17 июля 2021 года.

В интернете 17 июля 2021 года можно будет увидеть выступления известной группы «Город 312» и екатеринбургской кавер-группы «ГОДЖИ», сообщает пресс-служба администрации города.

Также 17 июля с 22:30 до 22:40 жители Первоуральска вживую смогут посмотреть салюты. Фейерверки будут запущены на двух площадках. В честь Дня города — со стадиона «Уральский трубник», а в честь Дня металлурга — с акватории Нижнешайтанского пруда.

В этот день с 22:10 до 22:50 закроют движение транспорта на улицах Орджоникидзе, Шагина и Ленина.

Напомним, в связи с ростом числа заболевших коронавирусом многие мероприятия в Свердловской области отменены.

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#Общество#Первоуральск#Свердловская область#Мероприятие#День города#День металлурга#Салют
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