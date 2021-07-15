Два салюта в честь Дня металлурга и Дня города запустят в Первоуральске

Два салюта в честь двух праздников власти Первоуральска решили сделать в один день в связи с эпидемиологической обстановкой в городе, а сами празднования будут в онлайн-формате. Мероприятие состоится 17 июля 2021 года.

В интернете 17 июля 2021 года можно будет увидеть выступления известной группы «Город 312» и екатеринбургской кавер-группы «ГОДЖИ», сообщает пресс-служба администрации города. Также 17 июля с 22:30 до 22:40 жители Первоуральска вживую смогут посмотреть салюты. Фейерверки будут запущены на двух площадках. В честь Дня города — со стадиона «Уральский трубник», а в честь Дня металлурга — с акватории Нижнешайтанского пруда. В этот день с 22:10 до 22:50 закроют движение транспорта на улицах Орджоникидзе, Шагина и Ленина. Напомним, в связи с ростом числа заболевших коронавирусом многие мероприятия в Свердловской области отменены. Материалы по теме В Нижнем Тагиле в День металлурга на время фейерверка перекроют две улицы