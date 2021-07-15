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Posted 15 июля 2021, 12:02

Published 15 июля 2021, 12:02

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

Торчала только нога: уралец жестоко убил и закопал отца двоих детей

15 июля 2021, 12:02
В деревне Большое Седельниково произошло жестокое убийство. Мужчина расправился с 40-летним знакомым, а его тело закопал во дворе доме, оставив торчащую ногу.

Трагедия случилась в ночь на 7 июля 2021 года. По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своим знакомым. Во время словесной перепалки злоумышленник схватил пивную кружку и несколько раз ударил оппонента по голове.

Осознав, что пострадавший скончался, мужчина решил скрыть следы преступления и закопал погибшего.

Раскрыть преступление сотрудникам правоохранительных органов удалось по горячим следам. Задержанный – местный неработающий житель, который ранее отбывал наказание по статье «Кража». Мужчина не стал отпираться и сознался в содеянном. Об этом рассказал пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых.

Известно, что погибший работал вахтовым методом на нефтяных вышках и совсем недавно вернулся со смены в родной поселок. У мужчины остались двое детей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемый находится под стражей.

Напомним, что свердловский областной суд приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима 24-летнего парня, который зарубил своего начальника топором за неоднократные придирки и критику, а потом снимал тело на телефон. Происшествие случилось в феврале 2021 года.

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#Происшествия#Свердловская область#Убийство#СИЗО
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