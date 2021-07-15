tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 июля 2021, 12:09

Published 15 июля 2021, 12:09

Modified 29 ноября, 17:51

Updated 29 ноября, 17:51

Забравшийся на кран и кричавший «Тагил!» мужчина в Минске попал на видео

15 июля 2021, 12:09
Неизвестный мужчина выполнял странные действия на стреле подъёмного крана в минской Грушёвке 14 июля 2021 года.

На место происшествия приехали спасатели и милиция, которые стали раскладывать куб жизни, сообщает Onliner.

По мнению одного из свидетелей, неизвестный пребывал в нетрезвом состоянии. Он выкрикивал фразы типа «Тагил!» и так далее.

В итоге мужчину удалось уговорить спуститься. В общей сложности на высоте 20-этажного дома он провёл не менее 30 минут.

Куб жизни не пригодился. Мужчина самостоятельно добрался до лестницы и спустился.

Напомним, 19 июня 2021 парень в Екатеринбурге залез на стрелу строительного крана, поспорив с друзьями на 100 тысяч рублей, что он сможет это сделать. В выполнении спора ему помогли его альпинистские навыки. Случилось это на стройке одного из жилых комплексов.

#Общество#Нижний Тагил#Спасатели#Милиция#Кран
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика