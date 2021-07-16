tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 июля 2021, 11:36

Published 16 июля 2021, 11:36

Modified 29 ноября, 17:52

Updated 29 ноября, 17:52

Грозы и ветер ожидаются в Свердловской области в выходные

16 июля 2021, 11:36
Штормовое предупреждение из-за гроз и ветра с порывами до 20 метров в секунду объявлено в Свердловской области на субботу 17 июля.

По данным метеорологических служб, в субботу 17 июля на Средний Урал придут грозы, сопровождающиеся сильным ветром с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в выходные дни установится на отметке +24 градуса днем и +15 ночью.

В воскресенье 18 июля синоптики также обещают в регионе дожди и грозы.

В региональном МЧС предупреждают граждан о возможном возникновении аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, порывов линий электропередач и обрывов технических проводов из-за сильного ветра.

Спасатели рекомендуют жителям быть предельно внимательными и осторожными в период непогоды. В частности свердловчанам рекомендуют отказаться от дальних поездок на автомобиле и походов в лес. А также не стоять под деревьями и вблизи высоких металлических конструкций, в которые может ударить молния.

В случае возникновения чрезвычайных происшествий жителей просят звонить по единому телефону спасения «112» или в МЧС по номеру «101».

Напомним, в начале июля в отдельных районах Свердловской области жаркая погода сменилась ливнями, грозами, с сильным ветром и градом, из-за которых оказались повалены деревья и побиты машины.

#Общество#Свердловская область#Здоровье#Погода#Гроза#Ветер#Штормовое предупреждение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика