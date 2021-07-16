Грозы и ветер ожидаются в Свердловской области в выходные

Спасатели рекомендуют жителям быть предельно внимательными и осторожными в период непогоды. В частности свердловчанам рекомендуют отказаться от дальних поездок на автомобиле и походов в лес. А также не стоять под деревьями и вблизи высоких металлических конструкций, в которые может ударить молния.