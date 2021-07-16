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Posted 16 июля 2021, 18:19

Published 16 июля 2021, 18:19

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Следователи опровергли версию самоубийства екатеринбургского бизнесмена

16 июля 2021, 18:19
Следователи заявили, что версия о самоубийстве 47-летнего бизнесмена из Екатеринбурга не нашла своё подтверждение.

На теле Сергея Кочергина нет явных повреждений. Труп пролежал в лесу несколько дней. По предварительной версии, смерть мужчины произошла в день пропажи. Из вещей ничего не пропало.

Сыщики заявили, что в настоящее время версию о самоубийстве и криминала можно отбросить. Точную причину гибели мужчины установит судмедэкспертиза, результаты который будут известны через пару недель. Об этом сообщает Е1, со ссылкой на инсайдера.

Напомним, что тело екатеринбургского бизнесмена нашли в лесополосе вблизи гранитного карьера в районе озера Шарташ. Неподалеку также был найден его велосипед.

Стали известны подробности обнаружения тела пропавшего екатеринбургского бизнесмена
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#Происшествия#Новости УрФО#Труп#Бизнесмен#Екатеринбург
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