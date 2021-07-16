Суд снова отказал возбуждении дела на сотрудников СОБРа по делу Таушанкова

Напомним, Владимир Таушанков погиб в ночь на 1 июня 2020 года в своей квартире на ЖБИ. Перед этим он похитил из строительного магазина четыре рулона обоев. После этого он оказывал сопротивление полиции, а также сотрудникам ОМОНа, вызванным на подмогу.