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Posted 16 июля 2021, 10:19

Published 16 июля 2021, 10:19

Modified 24 декабря, 18:05

Updated 24 декабря, 18:05

Суд снова отказал возбуждении дела на сотрудников СОБРа по делу Таушанкова

16 июля 2021, 10:19
Суд снова отказал в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников СОБРа по делу Владимира Таушанкова, который был убит во время штурма его квартиры на ЖБИ в Екатеринбурге.

Заседание прошло 15 июля 2021 года, а сегодня было вынесено решение, пишет Е1 со ссылкой на адвоката семьи Алексея Бушмакова.

Семья настаивает на возбуждении и расследовании дела. Однако прокурор, по словам адвоката, выступает против. В качестве основания он приводит анализ фактов, в которых он не усмотрел оснований для возбуждения дела. Ту же позицию занял следователь.

Судья нам отказала, и сейчас мы обжалуем это постановление и все решения приобщим к делу в ЕСПЧ. Европейский суд будет решать, какие вопросы задавать российским властям по этому делу, рассказал Бушмаков.

Напомним, Владимир Таушанков погиб в ночь на 1 июня 2020 года в своей квартире на ЖБИ. Перед этим он похитил из строительного магазина четыре рулона обоев. После этого он оказывал сопротивление полиции, а также сотрудникам ОМОНа, вызванным на подмогу.

#Общество#Новости УрФО#Суд#Уголовное дело#Екатеринбург
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