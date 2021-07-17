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Posted 17 июля 2021, 09:29

Published 17 июля 2021, 09:29

Modified 29 ноября, 18:17

Updated 29 ноября, 18:17

Бассейн из фекалий появился под окнами жилого дома в Нижнем Тагиле

17 июля 2021, 09:29
После мощных ливней, которые прошли две недели назад в Свердловской области, жители Северного поселка в Нижнем Тагиле жалуются на бассейн из фекалий, который появился под окнами многоквартирных домов.

По предварительным данным, причиной стала неисправность канализации, которую затопило во время паводка. От этого, всю придомовую территорию двухэтажного дома на улице Днепровской затопило продуктами жизнедеятельности.

Как отмечают жильцы дома, на их жалобы управляющая компания никак не реагирует. Там временем в квартире невозможно открыть окна, да и пройти по двору становится затруднительно.

Жители, чтобы как-то расшевелить УК, записали видео о том, что творится во дворе их дома и отправили его в паблик «Инцидент Нижний Тагил».

На видео видно, что под окнами жилого дома растеклась черная вода, в которой плавают фекалии. Также видно, как из канализационного люка вытекают нечистоты и заполоняют все собой.

Напомним, что основной проблемой после ливня и грозы в садах Нижнего Тагила и пригорода стало затопление дорог и мостовых переходов. Кто-то из дачников не может покинуть территорию садового товарищества, а кто-то из-за большого количества воды лишился урожая в этом сезоне.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Северный#Канализация
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