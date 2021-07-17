Спасатели вытащили детей из горящей частной бани в Екатеринбурге

Posted 17 июля 2021, 13:47
Published 17 июля 2021, 13:47
Modified 29 ноября, 18:18
Updated 29 ноября, 18:18
Говорят, что начался с бани и дети были там,рассказал знакомый с ситуацией источник.
В результате из бани спасатели вытащили не только детей, но и их родителей, после чего уральцев осмотрели врачи. По предварительным данным, их состояние удовлетворительное, сообщает Е1.
Пожар охватил здания на площади 150 квадратных метров.
Напомним, потушить пожар в доме на территории садов, расположенных на Серовском тракте под Нижним Тагилом, своими силами попыталась семья. Справиться с огнем помогли спасатели.