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Posted 17 июля 2021, 13:47

Published 17 июля 2021, 13:47

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

Спасатели вытащили детей из горящей частной бани в Екатеринбурге

17 июля 2021, 13:47
Баня сгорела в Екатеринбурге. Инцидент произошел 17 июля на Уралмаше. Там загорелся частный жилой дом, в результате чего огонь охватил надворные постройки.

Говорят, что начался с бани и дети были там,рассказал знакомый с ситуацией источник.

В результате из бани спасатели вытащили не только детей, но и их родителей, после чего уральцев осмотрели врачи. По предварительным данным, их состояние удовлетворительное, сообщает Е1.

Пожар охватил здания на площади 150 квадратных метров.

Напомним, потушить пожар в доме на территории садов, расположенных на Серовском тракте под Нижним Тагилом, своими силами попыталась семья. Справиться с огнем помогли спасатели.

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#Происшествия#Новости УрФО#Пожар#Возгорание#Баня#Екатеринбург
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