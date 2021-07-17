Тагильчанка выступит на Гран-При по прыжкам на лыжах с трамплина в Польше

Posted 17 июля 2021, 05:48
Published 17 июля 2021, 05:48
Modified 29 ноября, 18:17
Updated 29 ноября, 18:17
21-летняя Кристина Прокопьева совершила хорошую попытку и пробилась в основную часть соревнований в польском городе Висла на первом этапе летнего Гран-При по прыжкам на лыжах с трамплина, сообщает «Тагильский рабочий».
Борьба за награды состоится сегодня 17 июля 2021 года.
Воспитанник Илья Маньков остался в запасе. Возможно, он выйдет на старт в воскресенье 18 июля 2021 года.
Напомним, легкоатлеты из Нижнего Тагила поднялись на пьедестал почета первенства Свердловской области. Соревнования спортсменов 15-16 лет проходили в Екатеринбурге.