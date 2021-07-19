10 лет тюрьмы запросил прокурор для обвиняемого в смертельном ДТП тагильчанина

Мы все понимаем, что реальный срок основан на судебной практике, я стараюсь выжимать максимум из этой ситуации. Посмотрим, какой будет приговор, а дальше уже будем от него отталкиваться. Может быть много вариантов, например апелляция с его стороны или с нашей, поэтому пока рано забегать вперед, пояснил Александр.