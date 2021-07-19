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Posted 19 июля 2021, 09:32

Published 19 июля 2021, 09:32

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

10 лет тюрьмы запросил прокурор для обвиняемого в смертельном ДТП тагильчанина

19 июля 2021, 09:32
10 лет лишения свободы запросил прокурор для тагильчанина, который в состоянии алкогольного опьянения устроил массовое смертельное ДТП у кинотеатра «Красногвардеец» в октябре 2020 года.

Прения сторон состоялись 16 июля, оглашение приговора было назначено на 19 июля 2021 года.

На сегодня было назначено оглашение приговора. Но в итоге оно не состоялось, так как судья нашел ошибку в обвинительном заключении. Теперь будут ещё слушания, ближайшее назначено на 28 июля, рассказал редакции TagilCity.ru сын погибшей тагильчанки Александр.

Он отметил, что максимальное наказание за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и нарушении ПДД, повлекших по неосторожности смерть человека, составляет 12 лет. Однако прокурор запросил для водителя 10 лет лишения свободы.

Мы все понимаем, что реальный срок основан на судебной практике, я стараюсь выжимать максимум из этой ситуации. Посмотрим, какой будет приговор, а дальше уже будем от него отталкиваться. Может быть много вариантов, например апелляция с его стороны или с нашей, поэтому пока рано забегать вперед, пояснил Александр.

Напомним, водитель, который в состоянии алкогольного опьянения устроил массовое смертельное ДТП у кинотеатра «Красногвардеец» в Нижнем Тагиле 3 октября 2020 года, снова был задержан пьяным за рулем в конце мая 2021 года. При этом он является обвиняемым в смерти женщины-пешехода, в ближайшее время ему будет вынесен приговор.

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