tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 июля 2021, 09:38

Published 19 июля 2021, 09:38

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

Блогер Илья Варламов раскритиковал участников крёстного хода в Екатеринбурге

19 июля 2021, 09:38
Илья Варламов критически отнёсся к проведению несогласованного крёстного хода, который состоялся в Екатеринбурге 18 июля 2021 года несмотря на запрет региональных властей.

Несмотря на новую волну коронавируса в стране россияне вместо того, чтобы соблюдать индивидуальные средства защиты, вместе с детьми идут на массовые мероприятия, к тому же несогласованные, пишет в своём блоге Варламов.

Блогер заметил, что соблюдение дистанции и масочного режима во время массовых мероприятий интересует не многих. Как и в 2020 году, большинство людей шли без средств индивидуальной защиты.

Также Варламов добавил, что сложно спорить с двойными стандартами власти относительно запретов массовых мероприятий. В качестве примера он привёл протесты граждан, разгонявшиеся силовиками, и одобренные властями «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

Кроме того, Варламов подметил, что если раньше выражение «несанкционированная массовая акция» использовалось разве что в контексте протестов, митингов и пикетов, то сейчас оно стало включать в себя и крёстные ходы.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запретил проведение крёстного хода. Однако екатеринбургский митрополит возразил, что всё равно пойдёт на мероприятие. Крёстный ход прошёл от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы.

Материалы по теме
Крестный ход в честь императорской семьи отменен в ЕкатеринбургеСвердловские власти предложили альтернативу Царскому крестному ходу
#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Крестный ход#Блогер#Критика#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика