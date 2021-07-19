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Posted 19 июля 2021, 13:13

Published 19 июля 2021, 13:13

Modified 29 ноября, 18:17

Updated 29 ноября, 18:17

Бывший гендиректор «Титановой долины» пытается добиться признания его невиновным

19 июля 2021, 13:13
Экс-гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов подал апелляцию на приговор, настаивая на своей невиновности. Также апелляция на приговор поступила и из прокуратуры, которая будет добиваться ужесточения наказания.

В Октябрьском суде Екатеринбурга 9 июля 2021 года вынесли приговор бывшему гендиректору «Титановой долины» Артемию Кызласову и его сообщнику, бывшему заместителю министра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову, сообщает ЕАН.

Кызласову вынесли приговор 10 лет колонии строгого режима со штрафом 13 миллионов рублей. Шилиманов был приговорён к 9 годам колонии строгого режима со штрафом 13 миллионов рублей.

Ранее прокуратура просила для Кызласова 14 лет колонии со штрафом 26 миллионов рублей, а для Шилиманова — 11 лет колонии со штрафом 13 миллионов рублей.

Кызласов обвинялся в получении взятки. Во время судебного процесса он сознался, что получал деньги, но заявил, что это была компенсация за невыполненные работы по контракту.

Напомним, Артемия Кызласова и Михаила Шилиманова задержали 17 февраля 2020 года во время получения ими взятки в кафе в бизнес-центре «Высоцкий». Шилиманов выступал при передаче денег в роли посредника.

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#Общество#Свердловская область#Приговор#Апелляция#Титановая долина
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