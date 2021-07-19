Дерево рухнуло на две иномарки во время бури в Екатеринбурге

Posted 19 июля 2021, 03:21
Published 19 июля 2021, 03:21
Modified 29 ноября, 18:18
Updated 29 ноября, 18:18
Дерево вырвало с корнем и оно упало на два автомобиля на улице Избирателей, 60 в Екатеринбурге около 19.00 в воскресенье, 18 июля. По словам очевидцев, распилить дерево и освободить доступ к машинам коммунальщики смогли только к 23.00.
Одна машина пострадала очень сильно, вторая — чуть меньше, рассказала местная жительница Е1.
Обитатели двора отметили, что на спил этого дерева они уже подавали заявку, однако потенциально опасное дерево никто так и не поспешил убрать.
Напомним, 18 июля в торговом центре «Карнавал» в Екатеринбурге из-за сильного ливня обрушился потолок. На посетителей хлынули потоки воды и им пришлось покинуть здание.