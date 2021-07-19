Дерево рухнуло на две иномарки во время бури в Екатеринбурге

Дерево вырвало с корнем и оно упало на два автомобиля на улице Избирателей, 60 в Екатеринбурге около 19.00 в воскресенье, 18 июля. По словам очевидцев, распилить дерево и освободить доступ к машинам коммунальщики смогли только к 23.00.