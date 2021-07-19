По информации СМИ, 691 член избиркомов от КПРФ до этого выбирался от «Единой России»

По информации пресс-секретаря председателя ЦК КПРФ Александра Ющенко, в партии обращают внимание в первую очередь на качество наблюдения, за что несут ответственность руководители региональных отделений. И нет ничего страшного в смене позиции у людей, вследствие чего был обусловлен их переход в КПРФ из ЕР. В частности, речь о нобелевском лауреате Жоресе Алферове, который ранее был членом проправительственной фракции «Наш дом Россия», а затем перешел к коммунистам. Точно также, один из лидеров сегодняшнего списка КПРФ Павел Грудинин 11 лет был в «Единой России».