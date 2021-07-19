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Posted 19 июля 2021, 08:20

Published 19 июля 2021, 08:20

Modified 18 сентября 2022, 12:03

Updated 18 сентября 2022, 12:03

По информации СМИ, 691 член избиркомов от КПРФ до этого выбирался от «Единой России»

По информации СМИ, 691 член избиркомов от КПРФ до этого выбирался от «Единой России»

19 июля 2021, 08:20
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
По данным сторонника РПСС и активиста «Левого фронта» программиста Алексея Коваленко, 691 представитель КПРФ в избиркомах различного уровня ранее участвовал в выборах как кандидат в депутаты от «Единой России».

Как сообщает newizv.ru со ссылкой на Sota. vision, у Коваленко получилось провести анализ данных постоянно обновляемой базы, которая содержит информацию о кандидатах и членах участковых избирательных комиссий выборов всех уровней, начиная с 2003 года. Посредством специального скрипта, которые выявляет совпадения между выдвижением в избиркомы от КПРФ и в кандидаты в депутаты от ЕР в прежние годы, он выяснил, что около 700 членов избиркомов от коммунистов до этого участвовали в выборах как «единороссы».

Правда, это всего один процент от числа всех членов избиркомов, выдвинутых КПРФ. И ему не удалось установить, кто является рядовым членом партии, а кто - чиновником местной администрации.

Как говорит Коваленко, прежде он сам был работником ЦК КПРФ и еще в 2016-м году проинформировал руководство партии, что в некоторых участковых избирательных комиссиях, где председательствовали представители от КПРФ, ей не удалось набрать по итогам выборов ни одного голоса. Но тогда его слова не приняли во внимание.

По информации пресс-секретаря председателя ЦК КПРФ Александра Ющенко, в партии обращают внимание в первую очередь на качество наблюдения, за что несут ответственность руководители региональных отделений. И нет ничего страшного в смене позиции у людей, вследствие чего был обусловлен их переход в КПРФ из ЕР. В частности, речь о нобелевском лауреате Жоресе Алферове, который ранее был членом проправительственной фракции «Наш дом Россия», а затем перешел к коммунистам. Точно также, один из лидеров сегодняшнего списка КПРФ Павел Грудинин 11 лет был в «Единой России».

Напомним, выбирать депутатов Госдумы VIII созыва жители страны станут в ходе Единого дня голосования 19 сентября.

#Общество
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