Сбитого пешехода разыскивает таксист в Екатеринбурге

Он заявил о случившемся в Госавтоинспекцию. Однако полицейские отметили, что найти пешехода вряд ли удастся. Даже если установить личность пострадавшего удастся, ему грозит лишь штраф в размере 500 рублей за переход проезжей части в неположенном месте.