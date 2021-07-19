Сбитого пешехода разыскивает таксист в Екатеринбурге

Posted 19 июля 2021, 04:24
Published 19 июля 2021, 04:24
Modified 29 ноября, 18:18
Updated 29 ноября, 18:18
Водитель белого Renault Logan ищет пешехода, который угодил под его машину 18 июля и сбежал с места ДТП. Мужчина во время удара разбил лобовое стекло и боковое зеркало, а затем скрылся, бросив свои вещи.
В данный момент таксист ищет пешехода, так как считает, что тот должен возместить причиненный машине ущерб.
Я его сбил, думал, серьезные травмы нанес, потому что удар хороший был. Но сбитый пешеход встал, отряхнулся и побежал. Я его догнал, повел к машине. Он вырвался и убежал, рассказал водитель Е1.
Он заявил о случившемся в Госавтоинспекцию. Однако полицейские отметили, что найти пешехода вряд ли удастся. Даже если установить личность пострадавшего удастся, ему грозит лишь штраф в размере 500 рублей за переход проезжей части в неположенном месте.
Напомним, пьяный мужчина ограбил и пытался убить женщину-таксиста под Сысертью. За покушение на убийство и разбой он приговорен к 10 годам лишения свободы.