tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 июля 2021, 04:24

Published 19 июля 2021, 04:24

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

Сбитого пешехода разыскивает таксист в Екатеринбурге

19 июля 2021, 04:24
Водитель такси разыскивает пешехода, который выскочил под колеса его автомобиля на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге в воскресенье 18 июля. Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. В результате он убежал.

Водитель белого Renault Logan ищет пешехода, который угодил под его машину 18 июля и сбежал с места ДТП. Мужчина во время удара разбил лобовое стекло и боковое зеркало, а затем скрылся, бросив свои вещи.

В данный момент таксист ищет пешехода, так как считает, что тот должен возместить причиненный машине ущерб.

Я его сбил, думал, серьезные травмы нанес, потому что удар хороший был. Но сбитый пешеход встал, отряхнулся и побежал. Я его догнал, повел к машине. Он вырвался и убежал, рассказал водитель Е1.

Он заявил о случившемся в Госавтоинспекцию. Однако полицейские отметили, что найти пешехода вряд ли удастся. Даже если установить личность пострадавшего удастся, ему грозит лишь штраф в размере 500 рублей за переход проезжей части в неположенном месте.

Напомним, пьяный мужчина ограбил и пытался убить женщину-таксиста под Сысертью. За покушение на убийство и разбой он приговорен к 10 годам лишения свободы.

Материалы по теме
Грузовик и автобус с 15 пассажирами столкнулись под СеровомИз-за яркого солнца водитель иномарки столкнулся с маршруткой в Нижнем ТагилеЖительницу Екатеринбурга насмерть сбил автомобиль в Турции
#Общество#Происшествия#Новости УрФО#ДТП#Поиск#Пешеход#Такси#Водитель#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика