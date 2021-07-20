Снесенные в 1917 году бюсты Петру I и Екатерине I вновь появятся в Екатеринбурге

Данные мероприятия указаны в постановлении администрации города о перечне объектов, которые подлежат реконструкции и восстановлению до 2025 года. Предполагается, что на восстановление столбов и бюстов потребуется 9,6 миллиона рублей. В 2021 году будет разработана проектная документация за 1,6 миллиона рублей, а в 2022 году планируется приступить к самой работе. Ее стоимость составляет 8 миллионов рублей, сообщает Znak.