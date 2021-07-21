«Единая Россия» призвала конкурирующие партии подписать договор за безопасные выборы

По словам Дениса Проценко, опасность заражения все еще есть, а тяжелобольные пациенты и летальные исходы – не пустые слова. Он призвал соблюдать безопасное расстояние и носить защитные средства. Проценко отметил, что сейчас особенно важно сделать прививку от коронавируса, особенно тем, кто часто контактирует с людьми.