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Posted 21 июля 2021, 14:19

Published 21 июля 2021, 14:19

Modified 18 сентября 2022, 12:03

Updated 18 сентября 2022, 12:03

«Единая Россия» призвала конкурирующие партии подписать договор за безопасные выборы

«Единая Россия» призвала конкурирующие партии подписать договор за безопасные выборы

21 июля 2021, 14:19
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
«Единая Россия» в рамках соглашения «За безопасные выборы!» предложила всем партиям провести предвыборную кампанию с соблюдением всех антиковидных требований и минимизацией массовых мероприятий.

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак провел брифинг вместе с главврачом “Коммунарки” Денисом Проценко в московской больнице № 40. В ходе мероприятия он отметил, что избирательная гонка проходит во время карантина из-за коронавируса, сообщает nashgorod.ru.

В связи с этим партия призывает коллег из других политических сил добровольно взять обязательства по выполнению всех санитарных требований. По словам Турчака, ЕР будет строго придерживаться всех пунктов соглашения.

По словам Дениса Проценко, опасность заражения все еще есть, а тяжелобольные пациенты и летальные исходы – не пустые слова. Он призвал соблюдать безопасное расстояние и носить защитные средства. Проценко отметил, что сейчас особенно важно сделать прививку от коронавируса, особенно тем, кто часто контактирует с людьми.

#Общество
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