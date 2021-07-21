Фторид водорода, формальдегид: в июле на Урале более 20 раз были превышения ПДК

2 июля концентрация фторидов достигала до 1,3 ПДК. 7 июля уровень загрязнения в городе был повышенный и определялся максимальной концентрацией фторида водорода, равной 1,8 ПДК. Также в этот день отмечено превышение твердых фторидов — 1,3 ПДК. 9 июля концентрация фторида водорода стала равна 1,9 ПДК, а на следующий твердые фториды составили 1,3 ПДК. 10 июля зафиксировано превышение формальдегида — 1,04 ПДК. 13 июля уровень загрязнения в городе был низкий и определялся максимальной концентрацией фторида водорода, равной 1,2 ПДК. 14 июля концентрация фторида водорода вновь оказалась повышена — 2,1 ПДК. Превышение концентрации фторида водорода фиксировалось и на следующий день, и составляло 1,5 ПДК. 19 июля стало известно, что в населенном пункте концентрация фторида водорода уменьшилась до 1,1 ПДК, но при этом все еще оставалась повышенной.