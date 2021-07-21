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Posted 21 июля 2021, 04:29

Published 21 июля 2021, 04:29

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

Фторид водорода, формальдегид: в июле на Урале более 20 раз были превышения ПДК

21 июля 2021, 04:29
Сюжет
Выбросы
В Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Первоуральске, Каменске-Уральском и Краснотурьинске в июле 2021 года более 20 раз были зафиксированы превышения нормы содержания вредных веществ в воздухе. При замерах воздуха станции УГМС в городах Свердловской области обнаружили повышенное содержание формальдегида и фторида водорода.

Екатеринбург

2 июля в Екатеринбурге концентрация формальдегида достигала до 1,1 ПДК. Следующее превышение данного вещества было зафиксировано 3 июля и составило 1,02 ПДК. 10 июля концентрация формальдегида была вновь повышена и составила 1,04 ПДК.

Краснотурьинск

В Краснотурьинске 2 июля концентрация формальдегида составила 1,3 ПДК. 6 июля зафиксировано, что уровень загрязнения в городе низкий и определялся максимальной концентрацией взвешенных веществ, равной 1,02 ПДК.

Превышение ПДК сероводорода зафиксировано в Нижнем Тагиле
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Первоуральск

14 июля зафиксирована концентрация фторида водорода — 1,1 ПДК. 16 июля уровень загрязнения в городе также оказался повышенный и определялся максимальной концентрацией взвешенных веществ, равной 1,5 ПДК. 19 июля в населенном пункте сохранялась ситуация с концентрацией взвешенных веществ. Они были равны 1,6 ПДК. 19 июля уровень загрязнения вновь определялся концентрацией взвешенных веществ, равной 1,2 ПДК. Также было зафиксировано превышение фторид водорода — 1,1 ПДК;

Каменск-Уральский

2 июля концентрация фторидов достигала до 1,3 ПДК. 7 июля уровень загрязнения в городе был повышенный и определялся максимальной концентрацией фторида водорода, равной 1,8 ПДК. Также в этот день отмечено превышение твердых фторидов — 1,3 ПДК. 9 июля концентрация фторида водорода стала равна 1,9 ПДК, а на следующий твердые фториды составили 1,3 ПДК. 10 июля зафиксировано превышение формальдегида — 1,04 ПДК. 13 июля уровень загрязнения в городе был низкий и определялся максимальной концентрацией фторида водорода, равной 1,2 ПДК. 14 июля концентрация фторида водорода вновь оказалась повышена — 2,1 ПДК. Превышение концентрации фторида водорода фиксировалось и на следующий день, и составляло 1,5 ПДК. 19 июля стало известно, что в населенном пункте концентрация фторида водорода уменьшилась до 1,1 ПДК, но при этом все еще оставалась повышенной.

Напомним, во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент РФ Владимир Путин заявил, что региональные власти должны контролировать исполнение предприятиями подписанных соглашений о квотировании вредных выбросов в атмосферный воздух.

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