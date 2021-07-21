Имущество на 1 млрд арестовано у семьи самого богатого свердловского депутата Госдумы

На данный момент ООО «Продовольственная компания» находится на стадии банкротства. Константин Марков считает, что во время финансового кризиса фирмы Ковпаков на счета других компаний «Бест» выводили средства из «Продовольственной компании». Данные действия и повлекли банкротство юридического лица. По словам Маркова, свыше 600 миллионов рублей было выведено из фирмы.