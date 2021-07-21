Как и где записаться на вакцинацию от коронавируса в Свердловской области

«Спутник V» представляет собой векторную вакцину, где в качестве вектора используется два различных типа аденовируса человека. В них встраивают фрагмент гена коронавируса, который кодирует один из белков вируса. Если быть точнее, то S-белок. Вектор является вирусом, лишенным возможности размножаться, а потому заразиться после его проникновения в организм нельзя. Учены пользуются такими методами для поставки генетического материала в клетки.