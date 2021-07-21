Как и где записаться на вакцинацию от коронавируса в Свердловской области

Posted 21 июля 2021, 05:58
Published 21 июля 2021, 05:58
Modified 19 августа 2024, 22:41
Updated 19 августа 2024, 22:41
Вакцинация от коронавируса на данный момент возможна четырьмя препаратами. Созданные вакцины зарегистрированы в России. Это — «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Среди всех вариантов, однокомпонентным является только «Спутник Лайт».
«КовиВак» относят к классическому типу вакцин. Она производится на основе цельного, но «убитого» или инактивированного вируса. Эта вакцина уже есть в регионах.
«Спутник V» представляет собой векторную вакцину, где в качестве вектора используется два различных типа аденовируса человека. В них встраивают фрагмент гена коронавируса, который кодирует один из белков вируса. Если быть точнее, то S-белок. Вектор является вирусом, лишенным возможности размножаться, а потому заразиться после его проникновения в организм нельзя. Учены пользуются такими методами для поставки генетического материала в клетки.
«ЭпиВакКорона» — это пептидная платформа, состоящая из искусственно синтезированных фрагментов.
Причин, считать, что какая-то из вакцин лучше — нет. Эксперты утверждают, что нельзя делать выводы только лишь на основании того, каким способом создана вакцина.
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области стартовала в январе 2021 года. В связи с началом третьей волны COVID-19 интерес к прививкам возрос и многие жители региона задумываются о том, куда можно обратиться.
Прививка от коронавируса на данный момент доступна во всех регионах России. Однако в некоторых из них она обязательна. Где-то даже на улицах размещены мобильные пункты вакцинации.
Так, обязательно ставить прививки некоторые категории граждан (в основном работники общепита, сферы услуг, госслужащие и так далее) должны в следующих регионах:
В остальных регионах России, в том числе и в Свердловской области, обязательная вакцинация не введена. Однако в некоторых это все же планируется.
У многих жителей Свердловской области часто возникает вопрос о том, где можно поставить прививку от COVID-19. На самом деле вариантов несколько. Есть даже специальные выездные бригады вакцинации от коронавируса. Итак, где же можно пройти вакцинацию?
Это самый первый вариант, которым можно воспользоваться. Пациент должен обратиться в поликлинику по месту жительства. Записаться на бесплатную вакцинацию от коронавируса в Свердловской области в поликлиниках можно следующими способами:
На данный момент вакцинация доступна во всех поликлиниках Нижнего Тагила и Екатеринбурга, а также других городов региона.
Кроме поликлиник, есть и другие варианты, которые позволяют поставить прививку. Так, например, работают временные пункты вакцинации от коронавируса в Свердловской области. Есть и круглосуточные пункты вакцинации от коронавируса. Так, в любое время суток поставить прививку могут пассажиры аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Точные адреса их расположения можно посмотреть на сайте оперативного штаба региона.
Кроме поликлиник вакцинация доступна и в больницах. В Екатеринбурге это можно сделать в МО Новая больница, ЦГКБ № 3, 24, 1 и ЦГБ № 20, 2 и 7.
С недавнего времени, частные клиники стали предлагать пройти платную вакцинацию от коронавируса. Так, например, центры вакцинации открыты в «Инвитро», лаборатории «Гемотест» и «Медси».
Прежде чем сделать вакцину, специалисты проводят осмотр пациентов. Кроме того, они выявляют противопоказания, при которых вакцинация становится запрещенной.
Однако в Свердловской области эти клиники услуги пока не оказывают. Однако там можно пройти тестирование на выявление коронавируса или наличие антител к нему.
При этом в Нижнем Тагиле одна частная клиника все же ставит прививки — это «Никомед».
Цена вакцинации от коронавируса в зависимости от региона и клиники может отличаться. Однако она не превышает 1,5-2 тысяч рублей.
Несмотря на то, что пункты вакцинации от коронавируса в Свердловской области развернуты в поликлиниках и больницах, дабы охватить больше желающих, они также созданы и в торговых центрах.
Так, оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции опубликовал список городов, а также адреса, где можно поставить прививку. Туда можно обратиться без предварительной записи. Кроме того, проводится и выездная вакцинация.
Те, кто планирует пройти вакцинацию от коронавируса в ТЦ, при себе должен иметь паспорт, полис ОМС, а также СНИЛС. На месте придется заполнить небольшую анкету, а также подписать согласие на проведение процедуры.
На 20 июля 2021 года точки вакцинации от коронавируса находятся в следующих ТЦ Екатеринбурга:
Места вакцинации от COVID-19 открыты и в других городах. В большинстве из них они мобильные:
Туда можно обратиться без предварительной записи на вакцинацию. Телефоны пункта вакцинации можно узнать в ТЦ.
Как таковой вакцинации от коронавируса в парках Свердловской области не проводится. Там не размещены постоянные пункты, куда можно прийти и поставить прививку. Однако периодически в парках все же устраивается вакцинация.
Например, 26 и 27 июня 2021 года в выходные в екатеринбургском ЦПКиО можно было пройти процедуру. Там пациенты получали первый компонент вакцины.
По поводу вакцинации от коронавируса у людей всегда возникает много вопросов. В Роспотребнадзоре отвечают на самые распространенные.
Какие вакцины от COVID-19 существуют и чем они отличаются?
Для прививок используется три разные вакцины «Спутник V», «ГамКовидВак» и «ЭпивакКорона». Каждая из них является двухкомпонентной. Однако способы их создания отличаются.
Как долго сохраняется иммунитет после прививки от коронавируса?
За счет того, что применяется двукратная система введения, формируется длительный иммунитет. Как показывает опыт использования двухвекторных вакцин, иммунитет сохраняется до двух и более лет.
Содержится ли в вакцинах живой вирус?
Нет, ни в одной из вакцин не содержится живого вируса или его компонентов.
Какие документы нужны для вакцинации?
Планирующий поставить прививку гражданин должен иметь при себе паспорт, полис ОМС, а также СНИЛС. Дополнительно можно взять с собой прививочный сертификат.
Нужно ли делать тест на коронавирус перед вакцинацией?
Эта процедура не является обязательной. Однако, если наличие антител подтверждено, то вакцинацию проходить не рекомендуется. При этом ПЦР-тест может быть назначен врачом, если в течение последних двух недель проявлялись симптомы заболевания.
Кому можно записаться на прививку?
Это могут сделать все граждане, при условии, что у них нет никаких медицинских противопоказаний. Приоритет установлен для групп риска, в которые входят работники социальных сфер и с большим количеством людей, граждане старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.
Является ли вакцинация обязательной?
Вакцинация в России является добровольной, однако в ряде регионов для некоторых категорий граждан введено обязательное проведение процедуры.
Обязательно ли заранее записываться на прививку?
Да, запись обязательна, потому что желающих достаточно много, а вакцина поступает ограниченными партиями. Как правило, пациентам не отказывают в записи, однако иногда приходится ждать, пока поступит новая партия.
Надо ли соблюдать самоизоляцию после вакцинации?
Нет, это не требуется, так как в вакцине нет патогенного для человека вируса, провоцирующего коронавирус. Поэтому заболеть самому и заразить других после процедуры нельзя.
Можно ли после вакцинации ходить без маски?
Несмотря на прохождение вакцинации, соблюдение правил требуется обязательно. Привитые пациенты также должны носить маски, и соблюдать социальную дистанцию.
Можно ли использовать вакцину для лечения уже заболевших людей?
Вакцина используется для профилактики инфекции. Любое инфекционное заболевание является временным противопоказанием для вакцинации.