Сбивший сотрудника ДПС и сбежавший водитель на Audi задержан в Екатеринбурге

За нарушение ПДД в отношении водителя составлено несколько протоколов за то, что он оставил место ДТП (за это ему назначен арест на 14 суток), управление транспортом без страховки (штраф 800 рублей), а также за проезд на запрещающий сигнал светофора (штраф 1000 рублей). Кроме того, за употребление спиртного после ДТП мужчине назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.