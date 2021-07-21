Сын пьяной женщины-водителя облил пивом машину ДПС на Вагонке в Нижнем Тагиле

Во время того, когда проходило оформление документов, из иномарки вышел 24-летний сын женщины. На тот момент он уже находился в состоянии алкогольного опьянения и начал выливать содержимое 1,5 литровой бутылки с пивом на служебный автомобиль. Также тагильчанин нецензурно высказывался в адрес инспекторов ДПС. Полицейские предупредили, что может быть применена физическая сила, однако мужчина проигнорировал их слова. Тогда гражданина задержали с помощью наручников.