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Posted 21 июля 2021, 15:20

Published 21 июля 2021, 15:20

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

Сын пьяной женщины-водителя облил пивом машину ДПС на Вагонке в Нижнем Тагиле

21 июля 2021, 15:20
Во время патрулирования в Дзержинском районе 20 июля инспекторы ДПС остановили Toyota. У 43-летней женщины-водителя имелись внешние признаки опьянения. В процессе разговора в конфликт с сотрудниками ГИБДД вступил ее сын.

Во время того, когда проходило оформление документов, из иномарки вышел 24-летний сын женщины. На тот момент он уже находился в состоянии алкогольного опьянения и начал выливать содержимое 1,5 литровой бутылки с пивом на служебный автомобиль. Также тагильчанин нецензурно высказывался в адрес инспекторов ДПС. Полицейские предупредили, что может быть применена физическая сила, однако мужчина проигнорировал их слова. Тогда гражданина задержали с помощью наручников.

Мужчина был доставлен в отдел полиции № 17. В отношении него составлен административный материал по статье «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции», сообщает v-tagile.ru со ссылкой на пресс-службу МУ МВД России «Нижнетагильское».

В отношении водителя также составлен материал по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Теперь женщине грозит штраф и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.

Напомним, подростки на «Жигулях» устроили ДТП и сбежали в Екатеринбурге. В момент происшествия внутри одного из пострадавших автомобилей находилась девушка.

#Происшествия#Нижний Тагил#Вагонка#ГИБДД#Задержание#Конфликт
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