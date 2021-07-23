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Posted 23 июля 2021, 15:25

Published 23 июля 2021, 15:25

Modified 19 августа 2024, 22:43

Updated 19 августа 2024, 22:43

Число травм на производствах Свердловской области снизилось на 10%

Число травм на производствах Свердловской области снизилось на 10%

23 июля 2021, 15:25
Фото: 1MI.
Число травм, полученных на производствах сотрудниками в Свердловской области, снизилось на 10% за первое полугодие 2021 года по сравнению с тем же периодом в 2020 году.

Количество травм, полученных на производствах Уральского федерального округа в первом полугодии 2021 года увеличилось на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом стало известно на совещании по профилактике производственного травматизма в округе.

Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев отметил, что от полноты и эффективности мер по обеспечению безопасности людей, зависит развитие экономики и жизнь людей, сообщает департамент информационной политики.

Отмечается, что на Урале производственный травматизм растет с 2015 года. Так, за первое полугодие 2021 года зафиксирован 281 несчастный случай.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев напомнил о ЧП, которое произошло на территории «Электрохимприбор» в Лесном. Тогда автобус врезался в стоящих на остановке людей. В результате семь человек погибли, еще восемь пострадали.

#Общество#Свердловская область#Производство#Травмы
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