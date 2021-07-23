Два новобранца из Екатеринбурга попали в президентский полк

В комитете административных органов мэрии Екатеринбурга заявили, что в сухопутные войска попали пять сотен человек, более 130 — в военно-космические силы. Более 90 человек направлены в войска национальной гвардии, а порядка 50 человек — в ракетные войска. Около 40 екатеринбуржцев направлены в железнодорожные войска, а еще три десятка в военно-морской флот.