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Posted 23 июля 2021, 15:41

Published 23 июля 2021, 15:41

Modified 18 сентября 2022, 12:04

Updated 18 сентября 2022, 12:04

Два новобранца из Екатеринбурга попали в президентский полк

Два новобранца из Екатеринбурга попали в президентский полк

23 июля 2021, 15:41
Фото: 1MI.
Двое екатеринбуржцев по итогам весенней призывной кампании попали в президентский полк. В общей сложности на службу была отправлена тысяча екатеринбуржцев.

Новобранцы будут направлены на службу в четыре военных округа и Северный флот.

В комитете административных органов мэрии Екатеринбурга заявили, что в сухопутные войска попали пять сотен человек, более 130 — в военно-космические силы. Более 90 человек направлены в войска национальной гвардии, а порядка 50 человек — в ракетные войска. Около 40 екатеринбуржцев направлены в железнодорожные войска, а еще три десятка в военно-морской флот.

10 бойцов отправлены в воздушно-десантные войска. Еще один новобранец попал в научную роту.

Ряды воздушно-десантных войск пополнило более 10 бойцов — сообщили в Комитете административных органов Администрации Екатеринбурга.

#Общество#Новости УрФО#Солдат#Призыв#Призывник#Ракетные войска#Екатеринбург
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