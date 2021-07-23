tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 июля 2021, 14:52

Published 23 июля 2021, 14:52

Modified 18 сентября 2022, 12:04

Updated 18 сентября 2022, 12:04

Суд снял арест с имущества депутата Госдумы Льва Ковпака и его отца на 1 млрд

Суд снял арест с имущества депутата Госдумы Льва Ковпака и его отца на 1 млрд

23 июля 2021, 14:52
Фото: 1MI.
Со счетов депутата Госдумы Льва Ковпака и его отца Игоря Ковпака арбитражный суд Свердловской области снял арест. Также отменена мера и в отношении компаний, связанных с торговой сетью «Кировский». В общей сложности арест составил 1 млрд рублей.

Также был сохранен счетов у супруги депутата Вероники Ковпак, пишет Znak.

На заседании суда юристы семьи заявили, что наложенные аресты могут привести к ограничениям в работе торговой сети. Сам депутат Госдумы Лев Ковпак заявил, что семья попала под «беспрецедентную атаку», а также об ущербе репутации.

Представитель объяснил, что Ковпак-младший не занимается бизнесом с 2013 года, а активы он передал в доверительное управление. При этом арест по 1 млрд рублей у 15 объектов участников семьи может привести к тому, что бизнес будет «парализован» и перестанет быть ликвидным. Также он заявил о встречных претензиях к кредитору на 39 миллионов рублей.

По его словам, торговая сеть «Кировский» имеет балансовую стоимость более 6 млрд рублей, а рыночную — более 20 млрд.

Представитель сети заявила в суде, что только для расчетов с поставщиками за месяц требуется 1 млрд рублей. От них, по ее словам, поступают письма, так как многие не уверены, что с ними смогут рассчитаться.

Исполняющий обязанности арбитражного управляющего на заседании попросила провести финансово-судебную экспертизу.

Мы сегодня услышали, что у компаний гораздо больше денег и имущества, чем на 1 млрд рублей, на который наложен арест, значит, никаких проблем у них быть не должно. А доводы о встречном требовании на 39 млрд рублей — голословны, сказал он.

Представитель арбитражного управляющего выступила против того, чтобы арест был заменен. Однако суд встал на сторону Ковпаков.

Напомним, счета депутата Госдумы Льва Ковпака, его супруги Вероники, отца — Игоря Ковпака, а также ООО «Прометей», ООО «Продукт-Ленд», ООО «ОЖК», ООО «Лев» были арестованы. В общей сложности сумма обеспечительных мер составила 1 млрд рублей. При этом, попавшим под обеспечительные меры имуществом запрещено совершать регистрационные сделки. Решение об ограничительных мерах было принято судом по заявлению арбитражного управляющего ООО «Продовольственная компания» Константина Маркова, который считает семью Ковпаков контролирующими лицами должника.

Арест семейного имущества в 1 млрд рублей оспорил депутат Госдумы Лев Ковпак
Узнать подробнее
#Экономика#Новости УрФО#Суд#Арест#Екатеринбург#Лев Ковпак
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика