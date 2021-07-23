Суд снял арест с имущества депутата Госдумы Льва Ковпака и его отца на 1 млрд

Представитель объяснил, что Ковпак-младший не занимается бизнесом с 2013 года, а активы он передал в доверительное управление. При этом арест по 1 млрд рублей у 15 объектов участников семьи может привести к тому, что бизнес будет «парализован» и перестанет быть ликвидным. Также он заявил о встречных претензиях к кредитору на 39 миллионов рублей.