9-летний мальчик погиб от удара током на крыльце магазина в Нижнем Тагиле

Ребенка ударило током на крыльце магазина на улице Победы в Нижнем Тагиле, где ждал маму. От полученных травм 9-летний мальчик скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело.

Женщина с 9-летним сыном поздно вечером 23 июля зашли в магазин на улице Победы, чтобы купить воды. В какой-то момент ребенок вышел на улицу, где его ударило током, сообщили в региональной пресс-службе прокуратуры Е1. По словам очевидцев, мальчик, которому сегодня, 24 июля, исполнилось бы 10 лет, задел решетку блока кондиционера, установленные на входе на стене. От удара током он упал на землю. Ребенка на «скорой» увезли в больницу, где за его жизнь боролись врачи. По факту происшествия прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила проводит проверку, возбуждено уголовное дело по ст 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Специалисты ведомства в ходе надзорных мероприятий дадут правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, соблюдению требований законодательства о защите прав потребителей, в том числе при установке оборудования в магазине, уточнили в прокуратуре. Напомним, 22 июля на Сортировке в Екатеринбурге из окна 16-этажного дома упал маленький ребенок. Он погиб от полученных травм до приезда медиков.