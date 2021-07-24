Минздрав перечислил показания к медотводу от прививки против COVID-19

Что касается препарата «Спутник V» , то его можно ставить и онкобольным пациентам, которые завершили лечение. А вот препарат «Эпиваккорона» противопоказан гражданам с тяжелыми формами аллергии, а также при наличии злокачественных опухолей и первичного иммунодефицита.