Минздрав перечислил показания к медотводу от прививки против COVID-19

Posted 24 июля 2021, 14:49
Published 24 июля 2021, 14:49
Modified 29 ноября, 18:18
Updated 29 ноября, 18:18
Получить медицинский отвод от вакцинации могут граждане, у которых зафиксирована гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергические реакции и грудное вскармливание.
Если человек страдает острыми хроническими заболеваниями, то возможно взять временный медотвод.
Что касается препарата «Спутник V» , то его можно ставить и онкобольным пациентам, которые завершили лечение. А вот препарат «Эпиваккорона» противопоказан гражданам с тяжелыми формами аллергии, а также при наличии злокачественных опухолей и первичного иммунодефицита.
Напомним, что порядок отстранения от работы без сохранения заработной платы из-за отказа вакцинироваться от коронавируса рассказали в Минтруде.