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Posted 24 июля 2021, 14:49

Published 24 июля 2021, 14:49

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

Минздрав перечислил показания к медотводу от прививки против COVID-19

24 июля 2021, 14:49
Сюжет
Коронавирус
Минздрав России уточнил показания к медотводу от вакцинации против COVID-19. Информация об этом появилась в обновленной версии методических рекомендаций по вакцинации взрослого населения от коронавирусной инфекции. Данный документ опубликован на сайте ведомства.

Получить медицинский отвод от вакцинации могут граждане, у которых зафиксирована гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергические реакции и грудное вскармливание.

Если человек страдает острыми хроническими заболеваниями, то возможно взять временный медотвод.

Что касается препарата «Спутник V» , то его можно ставить и онкобольным пациентам, которые завершили лечение. А вот препарат «Эпиваккорона» противопоказан гражданам с тяжелыми формами аллергии, а также при наличии злокачественных опухолей и первичного иммунодефицита.

Напомним, что порядок отстранения от работы без сохранения заработной платы из-за отказа вакцинироваться от коронавируса рассказали в Минтруде.

#Коронавирус#Здоровье#Минздрав#Прививка
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