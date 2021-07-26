Прямые рейсы запущены из Екатеринбурга в Болгарию

Posted 26 июля 2021, 06:34
Published 26 июля 2021, 06:34
Modified 29 ноября, 18:18
Updated 29 ноября, 18:18
Первый рейс в Болгарию отправился из Екатеринбурга днем 25 июля. Перелеты осуществляют «Уральские авиалинии».
По данным авиакомпании, воздушные судна в Баргус будут летать еженедельно по воскресеньям в 14.45, с прибытием в Болгарию в 17.15 по местному времени. Время в пути составляет порядка 4,5 часа.
Однако улететь на Черноморское побережье смогут не все, а только те, кто имеют действующий цифровой сертификат вакцинации от коронавируса, либо документ о перенесенной инфекции, либо ПЦР-тест. Об этом говорится на сайте МИДа РФ.
Напомним, полеты из Екатеринбурга в Египет российским авиакомпаниям запретила Росавиация. По некоторым данным, эти меры связаны с запрещающими действиями федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.