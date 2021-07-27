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Posted 27 июля 2021, 12:14

Published 27 июля 2021, 12:14

Modified 29 ноября, 18:17

Updated 29 ноября, 18:17

«Монетка» заплатит более 60 тысяч за упавший на авто кусок фасада в Екатеринбурге

27 июля 2021, 12:14
В 2020 году мужчина припарковал автомобиль «Ниссан» у магазина «Монетка», расположенный на улице Селькоровской в Екатеринбурге. Во время ветра с фасада здания сорвало логотип торговой сети и он упал на авто.

Эксперты оценили ущерб поврежденного автомобиля в 54 955 рублей. Также само заключение обошлось в 5,8 тысяч рублей.

Хозяин машины отправил в магазин претензию с требованием возместить всю сумму восстановительных работ, но ответа так и не дождался.

Пострадавший направил иск в суд и он удовлетворил требования мужчины. С ООО «Элемент-Трейд» в пользу истца взыскано 63 666 рублей.

Однако ответчик подал апелляционную жалобу, но Свердловский областной суд оставил без изменений решение Чкаловского суда. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, что торговая сеть «Монетка» доказала в суде Екатеринбурга, что не обязана прививать сотрудников организации против гриппа.

Предписание о вакцинации всех сотрудников «Монетка» оспорила в суде Екатеринбурга
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#Происшествия#Новости УрФО#Авто#Суд#Монетка#Логотип#Екатеринбург
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