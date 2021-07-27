«Монетка» заплатит более 60 тысяч за упавший на авто кусок фасада в Екатеринбурге

Posted 27 июля 2021, 12:14
Published 27 июля 2021, 12:14
Modified 29 ноября, 18:17
Updated 29 ноября, 18:17
Эксперты оценили ущерб поврежденного автомобиля в 54 955 рублей. Также само заключение обошлось в 5,8 тысяч рублей.
Хозяин машины отправил в магазин претензию с требованием возместить всю сумму восстановительных работ, но ответа так и не дождался.
Пострадавший направил иск в суд и он удовлетворил требования мужчины. С ООО «Элемент-Трейд» в пользу истца взыскано 63 666 рублей.
Однако ответчик подал апелляционную жалобу, но Свердловский областной суд оставил без изменений решение Чкаловского суда. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Напомним, что торговая сеть «Монетка» доказала в суде Екатеринбурга, что не обязана прививать сотрудников организации против гриппа.