Можно ли умереть после прививки от коронавируса? Отвечает уральский эпидемиолог

Posted 27 июля 2021, 09:11
Published 27 июля 2021, 09:11
Modified 18 сентября 2022, 12:04
Updated 18 сентября 2022, 12:04
Данный вопрос назрел у людей после сообщения о том, что за неделю скончались двое мужчин, которое незадолго до гибели поставили прививку. Однако медики предварительно диагностировали у них проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Когда взрослый человек идет на вакцинацию, он должен понимать свое состояние здоровья. Если он недомогает, ему не стоит вакцинироваться прямо сейчас,заявил Харитонов Е1.
Заместитель главврача городского Центра медицинской профилактики Александр Харитонов отметил, что перед прививкой каждый человек должен посетить врача. Именно медик даст разрешение или запрет на вакцинацию.
Также эпидемиолог отметил, что прививка от коронавируса не влияет на изменения сердечно-сосудистой системы, неврологические изменения.
Напомним, что зам. главного врача Центра медицинской профилактики в Екатеринбурге Александр Харитонов заявил на брифинге о необходимости ввести в регионе обязательную вакцинацию для учителей, медиков и работников сферы обслуживания.