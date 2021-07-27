Похитивший супругу уральский бизнесмен будет направлен на психиатрическую экспертизу

По версии следствия, 22 июля обвиняемый насильно усадил супругу в салон своего автомобиля, после чего вывез в дом коттеджного поселка «Георгиевские дачи». 23 июля женщину освободили сотрудники полиции. На данный момент был проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей и назначен комплекс необходимых экспертиз. Мужчина не сознается в содеянном. Отмечается, что во время обыска в коттедже бизнесмена следователи обнаружили пистолетные патроны калибра 9 миллиметров, которые были направлены на баллистическую экспертизу.