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Posted 27 июля 2021, 17:37

Published 27 июля 2021, 17:37

Modified 18 сентября 2022, 12:06

Updated 18 сентября 2022, 12:06

Похитивший супругу уральский бизнесмен будет направлен на психиатрическую экспертизу

Похитивший супругу уральский бизнесмен будет направлен на психиатрическую экспертизу

27 июля 2021, 17:37
Фото: 1MI.
В ходе следствия в отношении бизнесмена из Екатеринбурга, который обвиняется в похищении своей жены, планируется провести судебную психиатрическую экспертизу. Мужчине было предъявлено обвинение.

Он обвиняется по статье «Похищение человека, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия». Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По версии следствия, 22 июля обвиняемый насильно усадил супругу в салон своего автомобиля, после чего вывез в дом коттеджного поселка «Георгиевские дачи». 23 июля женщину освободили сотрудники полиции. На данный момент был проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей и назначен комплекс необходимых экспертиз. Мужчина не сознается в содеянном. Отмечается, что во время обыска в коттедже бизнесмена следователи обнаружили пистолетные патроны калибра 9 миллиметров, которые были направлены на баллистическую экспертизу.

Ранее бизнесмен уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, мошенничество и управление транспортным средством в состоянии опьянения, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

5 мая 2008 года он на один год раньше положенного срока условно-досрочно освободился из ИК-54 в Новой Ляле.

Напомним, 26 июля суд в Екатеринбурге избрал меру пресечения бизнесмену. Мужчина два месяца проведет под арестом. Ранее он уже находился в колонии два года, поскольку имел судимость по статье 228 УК РФ, связанной с наркотическими веществами. Сторона защиты настояла на том, чтобы процесс в суде был закрытым.

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