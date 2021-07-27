Присвоить звание «Города трудовой доблести» предложено ещё 3 муниципалитетам на Урале

Председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Ершов рассказал, что от этих городов подготовлены книги и фильмы, в которых рассказывается о вкладе их жителей в победу в Великой Отечественной войне, пишет «МК-Екатеринбург».