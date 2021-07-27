Присвоить звание «Города трудовой доблести» предложено ещё 3 муниципалитетам на Урале

Posted 27 июля 2021, 09:03
Published 27 июля 2021, 09:03
Modified 29 ноября, 17:51
Updated 29 ноября, 17:51
Председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Ершов рассказал, что от этих городов подготовлены книги и фильмы, в которых рассказывается о вкладе их жителей в победу в Великой Отечественной войне, пишет «МК-Екатеринбург».
Депутаты Заксобрания единогласно поддержали ходатайство.
Напомним, звание «Город трудовой доблести» появилось в 2020 году. Среди первых городов, которым дали это звание, оказались Екатеринбург и Нижний Тагил. В 2021 году звание присвоили Каменску-Уральскому.