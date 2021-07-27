Тагильчанин два года судился с банком ради возврата денег за отказ от SMS-рассылки

В консультационном пункте по вопросам защиты прав потребителей был подготовлен иск, направленный на взыскание денежных средств за неиспользованную часть услуг. В 2020 году потребитель получил отказ в удовлетворении требований, так как суды первой и второй инстанции не увидели нарушений прав. В 2021 году дело вновь отправилось на новое рассмотрение. В результате исковые требования были удовлетворены частично: с банка взыскано свыше 30 тысяч рублей и штраф за несоблюдение требований в добровольном порядке.