Ежегодный смотр-конкурс для садоводов начался в Нижнем Тагиле

В 2021 году, предположительного, из-за пандемии коронавируса в конкурсе желает принять участие меньше человек, чем обычно, рассказала начальник отдела по развитию потребительского рынка и услуг администрации города Марина Карелина. На победу в номинации «Лучший садовый участок» заявилось 18 конкурсантов, а в номинации «Лучшее садоводческое товарищество» — всего 3.