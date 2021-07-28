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Posted 28 июля 2021, 14:37

Published 28 июля 2021, 14:37

Modified 19 августа 2024, 22:43

Updated 19 августа 2024, 22:43

Ежегодный смотр-конкурс для садоводов начался в Нижнем Тагиле

Ежегодный смотр-конкурс для садоводов начался в Нижнем Тагиле

28 июля 2021, 14:37
Фото: 1MI.
Ежегодный смотр-конкурс на лучшее садоводческое товарищество и лучший садовый участок стартовал в Нижнем Тагиле. Подведение итогов ожидается в сентябре.

В 2021 году, предположительного, из-за пандемии коронавируса в конкурсе желает принять участие меньше человек, чем обычно, рассказала начальник отдела по развитию потребительского рынка и услуг администрации города Марина Карелина. На победу в номинации «Лучший садовый участок» заявилось 18 конкурсантов, а в номинации «Лучшее садоводческое товарищество» — всего 3.

Целью конкурса является поддержание развития садоводческого движения, популяризация положительного опыта, а также поощрение руководителей товариществ и владельцев участков, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Планируется, что победители будут объявлены в сентябре на торжественном собрании в честь завершения сезона. Участники получат подарки, а о смотре-конкурсе будет снят фильм. На церемонии награждения также будет присутствовать мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Напомним, 8 июля стало известно, что многодетная семья из Нижнего Тагила стала лучшей в номинации «В единстве наша сила». Решение приняла комиссия эстафеты родительского подвига.

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#Общество#Нижний Тагил#Конкурс#Садоводы#Администрация Нижнего Тагила
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