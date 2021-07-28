Ежегодный смотр-конкурс для садоводов начался в Нижнем Тагиле

Posted 28 июля 2021, 14:37
Published 28 июля 2021, 14:37
Modified 19 августа 2024, 22:43
Updated 19 августа 2024, 22:43
В 2021 году, предположительного, из-за пандемии коронавируса в конкурсе желает принять участие меньше человек, чем обычно, рассказала начальник отдела по развитию потребительского рынка и услуг администрации города Марина Карелина. На победу в номинации «Лучший садовый участок» заявилось 18 конкурсантов, а в номинации «Лучшее садоводческое товарищество» — всего 3.
Целью конкурса является поддержание развития садоводческого движения, популяризация положительного опыта, а также поощрение руководителей товариществ и владельцев участков, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Планируется, что победители будут объявлены в сентябре на торжественном собрании в честь завершения сезона. Участники получат подарки, а о смотре-конкурсе будет снят фильм. На церемонии награждения также будет присутствовать мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Напомним, 8 июля стало известно, что многодетная семья из Нижнего Тагила стала лучшей в номинации «В единстве наша сила». Решение приняла комиссия эстафеты родительского подвига.