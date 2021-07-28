На втором месте по числу самых умных школьников оказался Нижний Тагил

В учебных заведениях Нижнего Тагила оказалось 16 выпускников, набравших 100 баллов, из Сухого Лога — 4, а из Верхней Салды — 3. По два ученика показали высшие результаты в Заречном, Асбесте, Верхней Пышме Алапаевске и Березовском. Про одному школьнику, получившему 100 баллов, живут в Рефтинском, Верхотурье, Карпинске, Североуральске, Краснотурьинске, Невьянске, Алапаевском районе, Среднеуральске, Кушве, Туринске и Ирбите.