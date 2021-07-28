Путин поручил досрочно начать выплаты на школьников в размере 10 тысяч рублей

Posted 28 июля 2021, 12:47
Published 28 июля 2021, 12:47
Modified 29 ноября, 17:52
Updated 29 ноября, 17:52
Указ о досрочном начале выплаты единовременного пособия семьям с детьми в размере 10 тысяч рублей подписал президент РФ Владимир Путин. Данная выплата положена детям от 6 до 18 лет, а также инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам.
Ранее ведомство при приеме заявления на государственную выплату рассылало уведомление, что средства будут перечислены в банк в течение 3 рабочих дней, но не ранее 16 августа 2021 года.
Напомним, в начале июля 2021 года был подписан указ о единовременной выплате семьям с детьми в размере 10 тысяч рублей президентом России Владимиром Путиным.