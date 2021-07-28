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Posted 28 июля 2021, 12:47

Published 28 июля 2021, 12:47

Modified 29 ноября, 17:52

Updated 29 ноября, 17:52

Путин поручил досрочно начать выплаты на школьников в размере 10 тысяч рублей

28 июля 2021, 12:47
Со 2 августа 2021 года начнется выплата единовременных выплат на школьников в размере 10 тысяч рублей в России.

Указ о досрочном начале выплаты единовременного пособия семьям с детьми в размере 10 тысяч рублей подписал президент РФ Владимир Путин. Данная выплата положена детям от 6 до 18 лет, а также инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам.

Ранее ведомство при приеме заявления на государственную выплату рассылало уведомление, что средства будут перечислены в банк в течение 3 рабочих дней, но не ранее 16 августа 2021 года.

Напомним, в начале июля 2021 года был подписан указ о единовременной выплате семьям с детьми в размере 10 тысяч рублей президентом России Владимиром Путиным.

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#Экономика#Президент#Школьники#Семьи#Указ#Выплаты#Пособия#Единовременная выплата
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