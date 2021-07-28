Разгуливающего с автоматом по улицам Екатеринбурга мужчину задержали

Подозреваемого удалось задержать в одной из квартир в доме на улице Широкореченской. Там он снимал квартиру. Задержанным оказался 32-летний житель Красноярского края. Изъятое оружие оказалось не боевым. Этот «ствол» для игры в страйкбол.