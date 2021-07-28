Разгуливающего с автоматом по улицам Екатеринбурга мужчину задержали

Posted 28 июля 2021, 12:47
Published 28 июля 2021, 12:47
Modified 29 ноября, 18:19
Updated 29 ноября, 18:19
Очевидцы рассказывают, что мужчина не стал сопротивляться, а спокойно сел в патрульную машину. В руках у него было страйкбольное ружье.
Подозреваемого удалось задержать в одной из квартир в доме на улице Широкореченской. Там он снимал квартиру. Задержанным оказался 32-летний житель Красноярского края. Изъятое оружие оказалось не боевым. Этот «ствол» для игры в страйкбол.
Как сообщил начальник пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых Е1, в настоящее время проводится проверка, по результатом которой будет принято обоснованное решение.
Напомним, сегодня в сквере за домами на улице Широкореченской в Екатеринбурге жители заметили парня с оружием в руках.