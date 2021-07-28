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Posted 28 июля 2021, 12:47

Published 28 июля 2021, 12:47

Modified 29 ноября, 18:19

Updated 29 ноября, 18:19

Разгуливающего с автоматом по улицам Екатеринбурга мужчину задержали

28 июля 2021, 12:47
Сотрудники полиции задержали в Екатеринбурге молодого человека, который три часа разгуливал по Мичуринскому с ружьём.

Очевидцы рассказывают, что мужчина не стал сопротивляться, а спокойно сел в патрульную машину. В руках у него было страйкбольное ружье.

Подозреваемого удалось задержать в одной из квартир в доме на улице Широкореченской. Там он снимал квартиру. Задержанным оказался 32-летний житель Красноярского края. Изъятое оружие оказалось не боевым. Этот «ствол» для игры в страйкбол.

Как сообщил начальник пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых Е1, в настоящее время проводится проверка, по результатом которой будет принято обоснованное решение.

Напомним, сегодня в сквере за домами на улице Широкореченской в Екатеринбурге жители заметили парня с оружием в руках.

#Происшествия#Новости УрФО#Оружие#Задержанный#Екатеринбург
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