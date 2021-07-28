Занимавшийся делом Контеева высокопоставленный следователь умер в Екатеринбурге

Posted 28 июля 2021, 15:40
Published 28 июля 2021, 15:40
Modified 29 ноября, 18:19
Updated 29 ноября, 18:19
О смерти, которая произошла 26 июля, Ура.ру сообщили несколько источников в силовых структурах. Предварительной причиной стал сердечный приступ.
Также один из инсайдеров отметил, что смерть была скоропостижной. Похороны Коновалова назначены на 29 июля.
Напомним, 27 июля скончался 35-летий судья Ленинского районного суда в Екатеринбурге Антон Белых. Свою юридическую карьеру он начал в 2009 году с должности секретаря судебного заседания в районном суде Курганской области.