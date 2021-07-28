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Posted 28 июля 2021, 15:40

Published 28 июля 2021, 15:40

Modified 29 ноября, 18:19

Updated 29 ноября, 18:19

Занимавшийся делом Контеева высокопоставленный следователь умер в Екатеринбурге

Занимавшийся делом Контеева высокопоставленный следователь умер в Екатеринбурге

28 июля 2021, 15:40
Фото: 1MI.
Следователь Межрегионального следственного управления № 4 СКР Ярослав Коновалов скончался в Екатеринбурге. Мужчина известен тем, что занимался делом бывшего вице-мэра уральской столицы Виктора Контеева.

О смерти, которая произошла 26 июля, Ура.ру сообщили несколько источников в силовых структурах. Предварительной причиной стал сердечный приступ.

Также один из инсайдеров отметил, что смерть была скоропостижной. Похороны Коновалова назначены на 29 июля.

Напомним, 27 июля скончался 35-летий судья Ленинского районного суда в Екатеринбурге Антон Белых. Свою юридическую карьеру он начал в 2009 году с должности секретаря судебного заседания в районном суде Курганской области.

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#Происшествия#Новости УрФО#Смерть#Сердечный приступ#Следователь#Екатеринбург
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