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Posted 29 июля 2021, 09:21

Published 29 июля 2021, 09:21

Modified 29 ноября, 17:47

Updated 29 ноября, 17:47

28 контейнеров для сбора мусора сгорело в июле в Нижнем Тагиле

29 июля 2021, 09:21
В июле 2021 года от возгораний пострадали 8 контейнерных площадок в Нижнем Тагиле. Сгорели 28 контейнеров.

Более 300 тысяч рублей составил ущерб от сгоревших в июле 2021 года контейнеров для сбора ТКО в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба регионального оператора «Рифей». От возгораний пострадали 8 контейнерных площадок в городе и сгорели 28 контейнеров.

В ночь с 25 на 26 июля были зафиксированы возгорания сразу на двух контейнерных площадках Ленинского района - по улице Газетной, 15 и 30. Площадка на Газетной, 30 осталась без емкостей под мусор. Неделей ранее по адресу Карла Маркса, 56 также горели контейнеры, для сбора отходов остался один бак. Возгорания с повреждением мусорных контейнеров были зафиксированы на площадках по адресам Карла Маркса, 81 и Газетная, 87.

В Дзержинском районе 21 июля от огня пострадали четыре контейнерных площадки по Вагоностроителей, 18, по Юности, 39, по Окунева, 13 и 9. Надо отметить, что первого июля 2020 года в рамках программы благоустройства во всех точках сбора отходов в районе были установлены новые евроконтейнеры.

Управляющие компании, ответственные за содержание контейнерных площадок, не имеют возможности оперативно заменять вышедшее из строя контейнерное оборудование. И как результат — страдают потребители. По тем адресам, где выгорели все баки, жителям просто некуда складывать мусор. Также критично складывается ситуация, где из пяти-шести контейнеров остается только один,прокомментировал ситуацию исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

К жителям города обращается региональный оператор с просьбой сообщать о нарушениях на контейнерных площадках города, свидетелями которых становятся тагильчане. Для этого фото или видео намеренной порчи оборудования можно присылать в любой мессенджер по номеру 8-900-202-15-56 (обязательно указать адрес).

Напомним, в апреле 2021 года дважды горели контейнеры в Нижнем Тагиле по улице Карла Маркса, 61.

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#Нижний Тагил#Здоровье#Мусорный контейнер#Сгорел#Контейнеры#Площадка#Рифей
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