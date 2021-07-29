Екатеринбургские художники выпустили комикс про кыштымского гуманоида Алешеньку

Posted 29 июля 2021, 16:18
Published 29 июля 2021, 16:18
Modified 29 ноября, 18:18
Updated 29 ноября, 18:18
Останки гуманоида, предположительно, были обнаружены в 1996 году в Челябинской области. Теперь авторы из Екатеринбурга всего за месяц собрали деньги на печать комикса «Кыштымский Карлик». Для этого они использовали краудфандинг, сообщает Znak.
Мы как раз относимся к тем, на кого история о карлике произвела большое впечатление. И в комиксе мы рассказали нашу версию событий,отметили авторы.
Напомним, художник из Екатеринбурга Сергей Ермак решил создать трехметровую скульптуру голубя с телом человека, который сидит на корточках. Художник уже выставил свою работу на продажу. Приобрести скульптуру из алюминия можно за 140 тысяч евро.