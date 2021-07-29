Экологический сплав пройдет на Чусовой под Нижним Тагилом

Напомним, тагильская туристка Наталья Проворова совершила пеший переход через перевал Дятлова в составе группы со всей Росси в рамках похода на Северный Урал с восхождениями на горы Холатчахль и Отортен. О своем путешествии она рассказала редакции TagilCity.ru.