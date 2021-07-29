Мотоцикл загорелся во время гонки с легковушкой в Екатеринбурге

Во время гонки легкового автомобиля с мотоциклом в Екатеринбурге на улице Татищева в сторону улицы Токарей произошло ДТП. Мотоцикл обгонял машину, однако водитель не справился с управлением.

В этот момент транспорт завалился на бок, а мотоциклиста отбросило на несколько метров. После случившегося мотоцикл воспламенился и полетел в сторону перекрестка. В инциденте обошлось без пострадавших, водители самостоятельно оформили ДТП по европротоколу, сообщает Е1 со ссылкой на ГИБДД Екатеринбурга. Напомним, 9 июля на улице Большакова, 37 в Екатеринбурге мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал мотоцикл Honda. Он планировал прокатить на нем свою подругу. Автомеханик хотел покатать подругу и угнал мотоцикл в Екатеринбурге Узнать подробнее Материалы по теме Подозреваемый в распространении наркотиков екатеринбуржец разбился на мотоцикле Автомеханик хотел покатать подругу и угнал мотоцикл в Екатеринбурге