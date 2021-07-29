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Posted 29 июля 2021, 14:20

Published 29 июля 2021, 14:20

Modified 18 сентября 2022, 12:06

Updated 18 сентября 2022, 12:06

Мотоцикл загорелся во время гонки с легковушкой в Екатеринбурге

Мотоцикл загорелся во время гонки с легковушкой в Екатеринбурге

29 июля 2021, 14:20
Фото: 1MI.
Во время гонки легкового автомобиля с мотоциклом в Екатеринбурге на улице Татищева в сторону улицы Токарей произошло ДТП. Мотоцикл обгонял машину, однако водитель не справился с управлением.

В этот момент транспорт завалился на бок, а мотоциклиста отбросило на несколько метров. После случившегося мотоцикл воспламенился и полетел в сторону перекрестка.

В инциденте обошлось без пострадавших, водители самостоятельно оформили ДТП по европротоколу, сообщает Е1 со ссылкой на ГИБДД Екатеринбурга.

Напомним, 9 июля на улице Большакова, 37 в Екатеринбурге мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал мотоцикл Honda. Он планировал прокатить на нем свою подругу.

Автомеханик хотел покатать подругу и угнал мотоцикл в Екатеринбурге
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#Происшествия#Новости УрФО#ДТП#Мотоцикл#Гонка#Екатеринбург
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