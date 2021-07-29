Мотоцикл загорелся во время гонки с легковушкой в Екатеринбурге

Posted 29 июля 2021, 14:20
Published 29 июля 2021, 14:20
Modified 18 сентября 2022, 12:06
Updated 18 сентября 2022, 12:06
В этот момент транспорт завалился на бок, а мотоциклиста отбросило на несколько метров. После случившегося мотоцикл воспламенился и полетел в сторону перекрестка.
В инциденте обошлось без пострадавших, водители самостоятельно оформили ДТП по европротоколу, сообщает Е1 со ссылкой на ГИБДД Екатеринбурга.
Напомним, 9 июля на улице Большакова, 37 в Екатеринбурге мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал мотоцикл Honda. Он планировал прокатить на нем свою подругу.